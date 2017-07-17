Даллмэн продлил контракт с «Барысом»

Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте сообщил о подписании контракта с защитником Кевином Даллмэном.

Как сообщается, игрок сборной Казахстана подписал двухлетнее соглашение. Отмечается, что на этой неделе 36-летний защитник прибудет в Астану, где пройдет медицинское обследование, а затем присоединится к команде на сборах в Алматы.

Добавим, что в минувшем сезоне Даллмэн набрал 39 очков (9+30) в 70 матчах за «Барыс». Всего на его счету в лиге 381 балл (130+251) в 518 встречах.