Николай Белов подписал контракт с «Флоридой»

Российский защитник Николай Белов подписал контракт с клубом НХЛ «Флоридой Пантерз».

В минувшем сезоне 29-летний игрок обороны выступал за челябинский «Трактор», в составе которого провел 62 игры и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «-1».

В сезоне 2014/15 в составе СКА Белов стал обладателем Кубка Гагарина, после чего перешел в казанский «Ак Барс».



