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Николай Белов подписал контракт с «Флоридой»

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский защитник Николай Белов подписал контракт с клубом НХЛ «Флоридой Пантерз».

В минувшем сезоне 29-летний игрок обороны выступал за челябинский «Трактор», в составе которого провел 62 игры и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «-1».

В сезоне 2014/15 в составе СКА Белов стал обладателем Кубка Гагарина, после чего перешел в казанский «Ак Барс».


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