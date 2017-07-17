Полузащитник «Челси» Пашалич может перейти в «Спартак»

Футболист «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации Gazzamercato, 22-летним хавбеком интересуется московский «Спартак».

Также на Марио претендуют итальянский «Лацио» и испанский «Бетис». Контракт хорвата с лондонским клубом истекает летом 2018 года, однако в клубе не рассчитывают на Пашалича и не собираются предлагать ему продление договора.

В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды играл за «Милан». Полузащитник провел 24 матча в Серии А, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.



