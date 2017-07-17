Николай Писарев: Футбол - это не траншея, здесь невозможно без творчества
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев рассказал о своем видении футбола.
- Футбол - это не траншея, где десять метров в длину, глубина - два метра и за час надо выкопать. Здесь невозможно без творчества, без куража, без какого-то внутреннего порыва, поэтому я доволен, что игровая дисциплина соблюдается и самоотдача есть в каждой игре. На тренировках меня пока все устраивает, и случаев наказания не было за это время ни одного, - цитирует Писарева издание «Время Нижнего Новгорода».
Напомним, Николай Писарев возглавил «Олимпиец» 7 февраля текущего года. Команда выступает в первенстве ФНЛ.
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