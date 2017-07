Бернард Хопкинс: Я не понимаю, как Хорн выиграл бой у Пакьяо

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс не считает, что австралиец Джефф Хорн действительно выиграл у Мэнни Пакьяо.

- Такое решение судей не укладывается в моей голове. Как минимум восемь, а то и девять раундов я с легкостью отдал Пакьяо. Я не понимаю, как Хорн выиграл бой. Не знаю, куда смотрели официальные лица. Я бы требовал незамедлительного реванша, потому что все понимают, что Пакьяо был лучше. Даже если это уже не тот Пакьяо, что был два года или пять лет назад.



Думаю, если бы бой прошел в другой стране, Хорн счел бы за счастье просто выжить. Я полагаю, слишком часто трое судей оценивают бой так, как во всем мире никто не смог бы оценить, - заявил Хопкинс.

Hopkins: Pacquiao Won Nine Rounds, Forget Horn and Move On https://t.co/DAVk4BEwA8 #boxing pic.twitter.com/yhigAdf3ou