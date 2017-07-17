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Бернард Хопкинс: Я не понимаю, как Хорн выиграл бой у Пакьяо

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс не считает, что австралиец Джефф Хорн действительно выиграл у Мэнни Пакьяо. 

- Такое решение судей не укладывается в моей голове. Как минимум восемь, а то и девять раундов я с легкостью отдал Пакьяо. Я не понимаю, как Хорн выиграл бой. Не знаю, куда смотрели официальные лица. Я бы требовал незамедлительного реванша, потому что все понимают, что Пакьяо был лучше. Даже если это уже не тот Пакьяо, что был два года или пять лет назад.

Думаю, если бы бой прошел в другой стране, Хорн счел бы за счастье просто выжить. Я полагаю, слишком часто трое судей оценивают бой так, как во всем мире никто не смог бы оценить, - заявил Хопкинс.

Напомним, 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.

Боб Арум: Есть множество городов и арен, где мы можем организовать повторный бой Пакьяо с Хорном


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