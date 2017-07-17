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Александр Самедов: Хорошо, если в Лиге чемпионов попадется «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего участия красно-белых в Лиге чемпионов.

- Ожидания от Лиги чемпионов большие. Мы проверим себя на уровне лучших клубов Европы. Это большой праздник как для клуба, так и для наших болельщиков. Задачи на турнир пока не говорили. Мы еще не знаем, кто попадется по группе.

Кого хочу в соперники? Обязательно будут два топ-клуба. Английский клуб? Не стоит смотреть на статистику противостояния «Спартака» с английскими командами в 90-е годы. Хотелось бы обыграть условный «Челси». Но и «Манчестер Юнайтед» будет хорошо по группе, - рассказал Самедов в интервью «Спорт FM».

Ранее стали известны все команды, которые при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попадут в первую корзину: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Челси» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия).

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