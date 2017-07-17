Петреску обратился в CAS с жалобой на «Кубань»

Румынский тренер Дан Петреску обратился с жалобой в Спортивный арбитражный суд на «Кубань» в связи с существенной задолженностью по зарплате.

- Сегодня Петреску обратился в CAS с жалобой на футбольный клуб «Кубань». Наше терпение подошло к концу, так больше продолжаться не может, это тотальное неуважение даже к обыкновенной нравственности человека. Мы неоднократно предоставляли отсрочку «Кубани», но рано или поздно любому терпению приходит конец, - рассказал агент тренера Николай Пырнэу.