Петреску обратился в CAS с жалобой на «Кубань»
Источник: ТАССКомментарии
Румынский тренер Дан Петреску обратился с жалобой в Спортивный арбитражный суд на «Кубань» в связи с существенной задолженностью по зарплате.
- Сегодня Петреску обратился в CAS с жалобой на футбольный клуб «Кубань». Наше терпение подошло к концу, так больше продолжаться не может, это тотальное неуважение даже к обыкновенной нравственности человека. Мы неоднократно предоставляли отсрочку «Кубани», но рано или поздно любому терпению приходит конец, - рассказал агент тренера Николай Пырнэу.
«Кубань»
в первом туре первенства ФНЛ сезона-2017/18 разгромила «Томь»
со счетом 4:1. Во втором туре краснодарская команда уступила подмосковным
«Химкам» (0:1).
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