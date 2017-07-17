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Петреску обратился в CAS с жалобой на «Кубань»

Источник:  ТАССКомментарии

Румынский тренер Дан Петреску обратился с жалобой в Спортивный арбитражный суд на «Кубань» в связи с существенной задолженностью по зарплате.

- Сегодня Петреску обратился в CAS с жалобой на футбольный клуб «Кубань». Наше терпение подошло к концу, так больше продолжаться не может, это тотальное неуважение даже к обыкновенной нравственности человека. Мы неоднократно предоставляли отсрочку «Кубани», но рано или поздно любому терпению приходит конец, - рассказал агент тренера Николай Пырнэу.

«Кубань» в первом туре первенства ФНЛ сезона-2017/18 разгромила «Томь» со счетом 4:1. Во втором туре краснодарская команда уступила подмосковным «Химкам» (0:1).


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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)