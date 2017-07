Джо Харт прошел медосмотр в «Вест Хэме»

«Манчестер Сити» Джо Харт близок к переходу в лондонский «Вест Хэм».

По информации Sky Sports, «Вест Хэм» арендует Харта на один сезон, а «Манчестер Сити» будет выплачивать голкиперу часть его годового оклада. При этом по окончании сезона-2017/18 «Вест Хэм» сможет выкупить вратаря.

BREAKING NEWS: Joe Hart has passed his West Ham medical ahead of proposed loan move from Manchester City, according to Sky sources.