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Джо Харт прошел медосмотр в «Вест Хэме»

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Манчестер Сити» Джо Харт близок к переходу в лондонский «Вест Хэм».

По информации Sky Sports, «Вест Хэм» арендует Харта на один сезон, а «Манчестер Сити» будет выплачивать голкиперу часть его годового оклада. При этом по окончании сезона-2017/18 «Вест Хэм» сможет выкупить вратаря.

Напомним, в прошедшем сезоне Харт на правах аренды играл в итальянской серии А, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.

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