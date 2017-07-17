Виталий Мутко: Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу женской сборной России над командой Италии в матче чемпионата Европы.
- Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии. Сегодня они бились старались и сумели одержать историческую победу. Поздравляю их с этим результатом. С такой командой у нас начнется развитие женского футбола.
Конкурентки у них серьезные - две топовые команды. Россиянкам не очень повезло с жеребьевкой, поэтому трудно предсказать, выйдут ли они группы. Но будем на это надеяться до последнего. Видно, как стараются тренерский штаб и сами футболистки, - рассказал Мутко.
На проходящем в Нидерландах чемпионате Европы среди женщин футболистки сборной России в первом матче группы В переиграли команду Италии со счетом 2:1.
Счет на 9-й минуте встречи открыла Елена Данилова. На 26-й минуте Елена Морозова ударом головой удвоила преимущество сборной России. В концовке встречи форвард сборной Италии Илария Мауро сократила разницу в счете.
В следующем матче 21 июля российская команда встретится со сборной Швеции.
Матч
Голы
Данилова 9 (0:1). Морозова Е. 26 (0:2). Мауро 88 (1:2).
Состав
Италия: Маркителли, Гуаньи (Бонансеа, 71), Бартоли, Гама (Туччери, 27), Сальвай, Линари, Джульяно, Стракки, Кариссими (Джирелли, 61), Габбьядини, Мауро
Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Солодкая, Зиястинова, Морозова Е., Черномырдина, Смирнова, Чоловяга (Пантюхина, 59), Данилова (Карпова, 75), Сочнева (Кисконен, 90)
Предупреждения:
Линари, 69; Бартоли, 89 - Щербак, 61
Место и дата
17 июля 19:00, , Онлайн-трансляция