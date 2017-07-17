Виталий Мутко: Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу женской сборной России над командой Италии в матче чемпионата Европы.

- Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии. Сегодня они бились старались и сумели одержать историческую победу. Поздравляю их с этим результатом. С такой командой у нас начнется развитие женского футбола.

Конкурентки у них серьезные - две топовые команды. Россиянкам не очень повезло с жеребьевкой, поэтому трудно предсказать, выйдут ли они группы. Но будем на это надеяться до последнего. Видно, как стараются тренерский штаб и сами футболистки, - рассказал Мутко.

На проходящем в Нидерландах чемпионате Европы среди женщин футболистки сборной России в первом матче группы В переиграли команду Италии со счетом 2:1.

Счет на 9-й минуте встречи открыла Елена Данилова. На 26-й минуте Елена Морозова ударом головой удвоила преимущество сборной России. В концовке встречи форвард сборной Италии Илария Мауро сократила разницу в счете.

В следующем матче 21 июля российская команда встретится со сборной Швеции.



