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Виталий Мутко: Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу женской сборной России над командой Италии в матче чемпионата Европы.

- Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии. Сегодня они бились старались и сумели одержать историческую победу. Поздравляю их с этим результатом. С такой командой у нас начнется развитие женского футбола.

Конкурентки у них серьезные - две топовые команды. Россиянкам не очень повезло с жеребьевкой, поэтому трудно предсказать, выйдут ли они группы. Но будем на это надеяться до последнего. Видно, как стараются тренерский штаб и сами футболистки, - рассказал Мутко.

На проходящем в Нидерландах чемпионате Европы среди женщин футболистки сборной России в первом матче группы В переиграли команду Италии со счетом 2:1.

Счет на 9-й минуте встречи открыла Елена Данилова. На 26-й минуте Елена Морозова ударом головой удвоила преимущество сборной России. В концовке встречи форвард сборной Италии Илария Мауро сократила разницу в счете.

В следующем матче 21 июля российская команда встретится со сборной Швеции.

Матч

Италия - Россия - 1:2 (0:2)

Голы

Данилова 9 (0:1). Морозова Е. 26 (0:2). Мауро 88 (1:2).

Состав

Италия: Маркителли, Гуаньи (Бонансеа, 71), Бартоли, Гама (Туччери, 27), Сальвай, Линари, Джульяно, Стракки, Кариссими (Джирелли, 61), Габбьядини, Мауро

Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Солодкая, Зиястинова, Морозова Е., Черномырдина, Смирнова, Чоловяга (Пантюхина, 59), Данилова (Карпова, 75), Сочнева (Кисконен, 90)

Предупреждения:

Линари, 69; Бартоли, 89 - Щербак, 61

Место и дата

17 июля 19:00, , Онлайн-трансляция






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