Алексей Лунин: Мы допустили ошибки — «Динамо» ими воспользовалось

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал крупное поражение красно-белых в матче с «Динамо» (2:5).

— У нас страдала игровая дисциплина, — сказал Алексей Леонидович. — Допустили ошибки — соперники ими воспользовались: забили четыре мяча со стандартов. В «Динамо» выступают опытные футболисты: в прошлом сезоне многие из них играли в ПФЛ. Сегодня в некоторых игровых ситуациях они превосходили наших ребят.

— Какой момент матча стал ключевым? Четвертый пропущенный мяч. После него было сложно вернуться в игру, хотя мы старались, продолжали атаковать. Вспомните: Орехов, например, в концовке матча попал в перекладину. В целом же соперники победу заслужили. Мы уже сделали по горячим следам разбор прошедшей встречи. В следующих играх постараемся не допускать оплошностей, как сегодня, - передает слова Лунина пресс-служба красно-белых.

Добавим, что матч основных команд состоится во вторник, 18 июля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.