Алексей Лунин: Мы допустили ошибки — «Динамо» ими воспользовалось
Главный тренер
молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал крупное
поражение красно-белых в матче с «Динамо» (2:5).
— У нас страдала игровая дисциплина, — сказал Алексей Леонидович. — Допустили ошибки — соперники ими воспользовались: забили четыре мяча со стандартов. В «Динамо» выступают опытные футболисты: в прошлом сезоне многие из них играли в ПФЛ. Сегодня в некоторых игровых ситуациях они превосходили наших ребят.
— Какой момент матча стал ключевым? Четвертый пропущенный мяч. После него было сложно вернуться в игру, хотя мы старались, продолжали атаковать. Вспомните: Орехов, например, в концовке матча попал в перекладину. В целом же соперники победу заслужили. Мы уже сделали по горячим следам разбор прошедшей встречи. В следующих играх постараемся не допускать оплошностей, как сегодня, - передает слова Лунина пресс-служба красно-белых.
Добавим, что матч основных команд состоится во вторник, 18 июля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Динамо (мол) - Спартак (мол) - 5:2 (3:2)
Голы
Никулин 16 (0:1 - пен.). Евгеньев 18 (1:1). Обольский Н. 20 (2:1). Обольский Н. 25 (3:1 - пен.). Мазуров 36 (3:2 - пен.). Кузьмин 59 (4:2). Обольский Н. 81 (5:2).
Судья:
Артем Смолин (Россия)
Место и дата
17 июля 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция