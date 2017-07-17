Тотти назначен на пост директора «Ромы»

Легенда «Ромы» и чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти занял пост директора римского клуба.

- Я начинаю свой путь с самого начала. У меня было время обдумать все и решить, что я действительно готов продолжить служить родной команде день за днем. Пока что нет никаких деталей и договоренностей, я не хочу иметь конкретную роль - я хочу быть всем и ничем. Хочу быть важным человеком для «Ромы», - заявил Тотти.

Напомним, Франческо Тотти играл за «Рому» с 1991 по 2017 год.

В чемпионате Италии-2016/17 римляне заняли второе место и пробились в Лигу чемпионов.









