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Тотти назначен на пост директора «Ромы»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Легенда «Ромы» и чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти занял пост директора римского клуба. 

- Я начинаю свой путь с самого начала. У меня было время обдумать все и решить, что я действительно готов продолжить служить родной команде день за днем. Пока что нет никаких деталей и договоренностей, я не хочу иметь конкретную роль - я хочу быть всем и ничем. Хочу быть важным человеком для «Ромы», - заявил Тотти.

Напомним, Франческо Тотти играл за «Рому» с 1991 по 2017 год.

В чемпионате Италии-2016/17 римляне заняли второе место и пробились в Лигу чемпионов.




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