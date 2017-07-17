Екатерина Макарова: Матч был сложный, несмотря на счет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Макарова прокомментировала победу в финале Уимблдона в паре с Еленой Весниной.
Напомним, россиянки выиграли третий на двоих парный турнир «Большого шлема» - после «Ролан Гарроса»-2013 и US Open-2014.
- Несмотря на счет, борьба в финале складывалась упорная, - передает слова Макаровой корреспондент «Советского спорта». - Если бы мы где-то сбавили обороты, допустили пару ошибок, соперницы могли повернуть все в свою пользу. Счет бы не был таким простым и кто знает, как бы все в итоге сложилось. Так что мы с Леной постоянно говорили друг другу – нельзя отдавать им ни гейма. Да что гейма – ни одного мяча! Все нужно забрать. Каждый розыгрыш. Считайте, что такие мы жадины.
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