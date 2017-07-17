Елена Веснина: Хотим стать первыми ракетками мира

Елена Веснина: За все время, что мы выступаем в паре с Макаровой, это был один из лучших наших матчей

Российская теннисистка Елена Веснина, вместе с Екатериной Макаровой выигравшая Уимблдон в парном разряде, рассказала, как удалось в финале обыграть Чань Хаочин и Монику Никулеску со счетом 6:0, 6:0.