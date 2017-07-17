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Елена Веснина: Хотим стать первыми ракетками мира

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Елена Веснина прокомментировала победу в финале Уимблдона в паре с Екатериной Макаровой.

Напомним, россиянки выиграли третий на двоих парный турнир «Большого шлема» - после «Ролан Гарроса»-2013 и US Open-2014.

- Теперь у нас есть победы на всех «Больших шлемах», кроме Открытого чемпионата Австралии. Титул в Мельбурне – одна из главных следующих целей. Но еще мы не были первыми ракетками мира и очень хотим ими стать, - приводит слова Весниной корреспондент «Советского спорта». – Несколько раз я и Катя подбирались к вершине очень близко, сейчас мы – третьи. Но возглавить рейтинг пока не удавалось. Надеюсь, получится в будущем. Возможно – уже в этом сезоне. А из турниров – да, остался только Australian Open. Будет здорово собрать карьерный «Большой шлем». К тому же, золото Олимпиады мы тоже выигрывали.

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