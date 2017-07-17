Елена Веснина: Долго выбирала платье на Бал чемпионов

Елена Веснина поделилась впечатлениями от победы в парном разряде Уимблдона вместе с Екатериной Макаровой.

- Впервые в жизни нам удалось попасть на Бал чемпионов! – приводит слова Весниной корреспондент «Советского спорта». - На всех турнирах есть те или иные вечеринки закрытия. Но именно что вечеринки – там все спокойно, демократично… А тут – настоящая церемония! Прекрасное здание, замечательный зал, очень торжественная обстановка. Главный судья турнира просит всех встать, объявляет тост – за Королеву, за чемпионов… Просто мурашки по коже!

- Платья заранее привезли с собой в Лондон?

- Нет. Мы с Катей были вообще не готовы к походу на Бал. Но спасибо организаторам – нам предоставили прекрасный выбор всего, что только было нужно. И наряды, и украшения, и аксессуары… Напарнице повезло – она определилась быстро. А я кучу платьев перемерила, пока нашла то, что нравится больше всего.