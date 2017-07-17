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Тайсон Фьюри: Я готов уйти из бокса непобежденным, как Рокки Марчиано

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри не уверен в том, что он будет продолжать спортивную карьеру. 

- Мое время настало два года назад. Если я захочу вернуться на ринг - я объявлю об этом, если же нет - до свидания.

Это ремесло нужно по-настоящему любить, быть действительно голодным. Я не потерпел ни одного поражения - и могу стать вторым тяжеловесом, кто уйдет из спорта непобежденным, после Рокки Марчиано. Я побил непобедимого чемпиона. Нужно ли делать что-то еще?, - заявил Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри завладел чемпионскими поясами IBF, WBA и WBO в 2015 году, победив Владимира Кличко в Дюссельдорфе, однако после этого «Цыганский король» на ринг не выходил. Он потерял все свои регалии, а затем и боксерскую лицензию, будучи обвиненным в употреблении кокаина.

Двоюродный брат Тайсона Хьюи Фьюри 23 сентября в Манчестере сразится с новозеландцем Джозефом Паркером за чемпионский пояс WBO в тяжелом весе.

Хьюи Фьюри: Мы с Тайсоном будем править тяжелым весом много лет


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