«ПСЖ» предлагает «Барселоне» 220 миллионов евро за Неймара
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» отступные в размере 220 миллионов евро за переход нападающего сборной Бразилии Неймара.
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Теперь решение о переходе в «ПСЖ» должен принять сам футболист.
Ранее сообщалось, что часть ближайшего окружения Неймара советует ему сменить клуб, чтобы не оставаться в тени звездного партнера по «Барселоне» Лионеля Месси.
Бразилец перешел в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса».
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