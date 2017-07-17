«ПСЖ» предлагает «Барселоне» 220 миллионов евро за Неймара

«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» отступные в размере 220 миллионов евро за переход нападающего сборной Бразилии Неймара.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.



Теперь решение о переходе в «ПСЖ» должен принять сам футболист.

Ранее сообщалось, что часть ближайшего окружения Неймара советует ему сменить клуб, чтобы не оставаться в тени звездного партнера по «Барселоне» Лионеля Месси.

Бразилец перешел в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса».