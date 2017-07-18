Игрок «Ахмата» Торже на правах аренды перешел в «Карабюкспор»
Источник: ФК «Ахмат»Комментарии
Румынский полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже перешел в
турецкий «Карабюкспор» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненской
команды.
В турецком клубе Торже проведет ближайший сезон.
Румынский легионер грозненцев Габриэль Торже ближайший сезон проведёт на правах аренды в турецком клубе "Карабюкспор".Желаем удачи Габриэлю!— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 17 июля 2017 г.
Напомним, 27-летний футболист перешел в «Ахмат» летом 2016
года, за это время он принял участие в 11 матчах грозненской команды.
Стоит отметить, что ранее Габриэль уже выступал турецком чемпионате за команды «Коньяспор» и «Османлыспор».
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