Игрок «Ахмата» Торже на правах аренды перешел в «Карабюкспор»

Румынский полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже перешел в турецкий «Карабюкспор» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненской команды.

В турецком клубе Торже проведет ближайший сезон.

Румынский легионер грозненцев Габриэль Торже ближайший сезон проведёт на правах аренды в турецком клубе "Карабюкспор".Желаем удачи Габриэлю! — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 17 июля 2017 г.

Напомним, 27-летний футболист перешел в «Ахмат» летом 2016 года, за это время он принял участие в 11 матчах грозненской команды.

Стоит отметить, что ранее Габриэль уже выступал турецком чемпионате за команды «Коньяспор» и «Османлыспор».

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