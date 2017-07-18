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Игрок «Ахмата» Торже на правах аренды перешел в «Карабюкспор»

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Румынский полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже перешел в турецкий «Карабюкспор» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненской команды.

В турецком клубе Торже проведет ближайший сезон.

Напомним, 27-летний футболист перешел в «Ахмат» летом 2016 года, за это время он принял участие в 11 матчах грозненской команды.

Стоит отметить, что ранее Габриэль уже выступал турецком чемпионате за команды «Коньяспор» и «Османлыспор». 

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