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Экс-игрок «Анжи» и «Локомотива» Диарра стал игроком «Аль-Джазира»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский полузащитник Лассана Диарра подписал контракт с командой «Аль-Джазира», сообщает пресс-служба клуба из ОАЭ.

Условия соглашения 32-летнего француза с клубом из Эмират не сообщается.

Последним местом работы полузащитника был «Марсель», который он покинул весной в качестве свободного агента.

Напомним, ранее Диарра выступал за такие клубы, как лондонский «Челси», «Арсенал», мадридский «Реал», а также за российские «Анжи» и «Локомотив».

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