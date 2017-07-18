Экс-игрок «Анжи» и «Локомотива» Диарра стал игроком «Аль-Джазира»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Французский полузащитник Лассана Диарра подписал контракт с
командой «Аль-Джазира», сообщает пресс-служба клуба из ОАЭ.
Условия соглашения 32-летнего француза с клубом из Эмират не сообщается.
شركة الجزيرة لكرة القدم تستكمل اجراءات إنتقال الدولي الفرنسي لاسانا ديارا في صفقة إنتقال حر— AlJazira FC Official (@AlJazira_uae) 17 июля 2017 г.
🗣لاسانا ديارا : اللعب مع البطل طموحي دائما pic.twitter.com/KNIk2wWHYn
Последним местом работы полузащитника был «Марсель», который
он покинул весной в качестве свободного агента.
Напомним, ранее Диарра выступал за такие клубы, как лондонский «Челси», «Арсенал», мадридский «Реал», а также за российские «Анжи» и «Локомотив».
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