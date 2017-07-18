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Российские ватерполисты победили японцев в первом матче ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Мира по водному поло мужская сборная России обыграл команду Японии со счетом 15:8 (5:1, 3:2, 3:2, 4:3).

По три гола в составе сборной России забили Никита Деревянкин, Даниил Меркулов, Иван Нагаев и Сергей Лисунов, два мяча в активе Егора Васильева, также отличился Николай Лазарев.

Таким образом, россияне возглавили таблицу группы D с двумя очками, на второй строчке, имея также два балла, расположилась сборная Хорватии. Третье и четвертое место поделили команды США и Японии (0 очков).

В следующем туре сборная России 19 июля сыграет с командой Хорватии, а японцы в этот же день встретятся с американцами.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в венгерском Будапеште и продлится до 30 июля. 

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