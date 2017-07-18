Российские ватерполисты победили японцев в первом матче ЧМ
В рамках первого тура группового этапа чемпионата Мира по водному
поло мужская сборная России обыграл команду Японии со счетом 15:8 (5:1, 3:2,
3:2, 4:3).
По три гола в составе сборной России забили Никита
Деревянкин, Даниил Меркулов, Иван Нагаев и Сергей Лисунов, два мяча в активе
Егора Васильева, также отличился Николай Лазарев.
Таким образом, россияне возглавили таблицу группы D с
двумя очками, на второй строчке, имея также два балла, расположилась сборная
Хорватии. Третье и четвертое место поделили команды США и Японии (0 очков).
В следующем туре сборная России 19 июля сыграет с командой Хорватии, а японцы в этот же день встретятся с американцами.
Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в венгерском Будапеште и продлится до 30 июля.