Защитник «Лады-Тольятти» Воропаев стал игроком «Спартака»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Лады-Тольятти» Артем Воропаев перешел в московский
«Спартак», об этом сообщил агент 17-летнего игрока Олег Шигаев.
«Ну что, пожалуй, можно уже объявить о переходе защитника «Лады-Тольятти» Артема Воропаева в «Спартак». Артем своим характером выгрыз место в составе народной команды. Это дорогого стоит. Правда, поменял выезды на автобусе в Киров, Новотроицк и т.д. на участие в юношеской Лиге УЕФА, но что ж теперь», - написал Шигаев в социальной сети «Вконтакте».
Напомним, в минувшем сезоне Воропаев принял участие в 22-х матчах в составе тольяттинской команды.
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