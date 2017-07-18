Себастьян Леб из-за травмы снялся с ралли-рейда «Шелковый путь»

Французский гонщик «Пежо» Себастьян Леб из-за травмы отказался продолжать выступление в ралли-рейде «Шелковый путь», сообщает France Press.

Лидер общего зачета по итогам восьми этапов на девятом спецучастке повредил машину, налетев на яму.

Сообщается, что гонщику диагностировали сильное растяжение связок пальца левой руки.

«У меня очень болит палец, я не могу держать руль. Чувствую себя не очень хорошо. Я не в состоянии продолжать гонку в этих условиях», - заявил Леб.

После аварии Леба лидером общего зачета в классе внедорожников стал другой представитель команды «Пежо» Сириль Депре.