Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Астана- : -Спартак Юрмала
Футбол  Локомотив- : -Арсенал Тула
Водное поло  Австралия- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Спартак
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Себастьян Леб из-за травмы снялся с ралли-рейда «Шелковый путь»

Источник:  France PressКомментарии

Французский гонщик «Пежо» Себастьян Леб из-за травмы отказался продолжать выступление в ралли-рейде «Шелковый путь», сообщает France Press.

Лидер общего зачета по итогам восьми этапов на девятом спецучастке повредил машину, налетев на яму.

Сообщается, что гонщику диагностировали сильное растяжение связок пальца левой руки.

«У меня очень болит палец, я не могу держать руль. Чувствую себя не очень хорошо. Я не в состоянии продолжать гонку в этих условиях», - заявил Леб.

После аварии Леба лидером общего зачета в классе внедорожников стал другой представитель команды «Пежо» Сириль Депре.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Айрат Мардеев: После девятого этапа очень сильно болит спинаПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого российский экипаж занял первое место.Дмитрий Сотников: Это был классический марафонский спецучасток, было где поработатьПилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого российский экипаж занял второе место.Прокол колеса помешал экипажу Николаева попасть в тройку призеров на 9-м этапе «Шелкового пути»Прокол колеса помешал экипажу российского гонщика команды «КамАЗ-мастер» Эдуарда Николаева показать высокий результат на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь».Айрат Мардеев: Сегодня было много бездорожья, вязкого грунта и кочек на разгонахГонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты восьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял второе место.Дмитрий Сотников: Если бы было жарче, все могло бы быть намного хужеГонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты восьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял первое место.Сотников выиграл 8-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиковСотников выиграл 8-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиковЗавершился восьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал экипаж Дмитрия Сотникова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер».Оставь конину всяк сюда входящий! Как «обобрали» КАМАЗ на китайской границеОставь конину всяк сюда входящий! Как «обобрали» КАМАЗ на китайской границеРалли-марафон «Шелковый путь преодолел границу Казахстана с Китаем и свой экватор.Айрат Мардеев: Песок по такой жаре очень вязкий, посмотрим, что будет дальшеГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты седьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял третье место.Дмитрий Сотников: У нас была утечка масла, но мы даже не почувствовалиГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты седьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял первое место.Сотников выиграл 7-й этап «Шелкового пути», Шибалов – 2-й, Мардеев – 3-йЗавершился седьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал российский экипаж Дмитрия Сотникова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер».Добро пожаловать в Китай: Брайс Мензис выиграл седьмой спецучастокКороткий 100-километровый спецучасток подарил участникам ралли «Шёлковый путь» небольшую передышку перед переходом границы. Тем не менее, большое количество пыли и запутанная навигация заставили экипажи потрудиться.Дмитрий Сотников: Жду, что на китайских этапах «Шелкового пути» будет хуже, чем в прошлом годуРоссийский пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился ожиданиями от китайских этапов ралли-марафона «Шелковой путь».Россия снова впереди планеты всей: КАМАЗы перед Китаем уходят в отрывРоссия снова впереди планеты всей: КАМАЗы перед Китаем уходят в отрыв«Советский спорт» продолжает передавать самое интересное из сердца самого сложного ралли-марафона планеты – «Шелкового пути».Китайский спурт: Депре и Сотников одержали победы, Baicmotor в топ-5Сириль Депре одержал уверенную победу на пятом этапе ралли «Шёлковый путь» и приблизился к лидеру категории внедорожников.Дмитрий Сотников: В течение дня все постоянно менялось, все время что-то происходилоГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял седьмое место.Русские снова всех спасли. Как пилоты «КАМАЗ-мастер» стали героямиРусские снова всех спасли. Как пилоты «КАМАЗ-мастер» стали героямиРалли-марафон «Шелковый путь» лишился бы нескольких лидеров на четвертом этапе, если бы не самоотверженность российских гонщиков.Мартин Коломы: Едем на максимуме, изо всех сил давим на педаль газаГонщик команды «Татры» Мартин Коломы прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех занял первое место.Айрат Мардеев: Особенно не рисковали, потому что еще десять дней впередиГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял пятое место.Коломы – победитель 4-го этапа «Шелкового пути», Шибалов – 4-йЗавершился четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал представитель «Татры» Мартин Коломы.Прощай, Раша Федераша! Или, почему гонщики обнимаются с березкамиПрощай, Раша Федераша! Или, почему гонщики обнимаются с березкамиРалли-марафон «Шелковый путь» покидает просторы России и отправляется покорять бескрайние казахские степи.
Теннис
Елена Веснина: Хотим стать первыми ракетками мира
Теннис
Екатерина Макарова: Матч был сложный, несмотря на счет
Футбол
Тотти назначен на пост директора «Ромы»
Футбол
Виталий Мутко: Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии
все новости