Дмитрий Сотников: Это был классический марафонский спецучасток, было где поработать

Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого российский экипаж занял второе место.

«Это был классический марафонский спецучасток, было где поработать. Было очень жарко, трясло почти всю трассу – только 20 километров последних были ровные. В остальном трасса бугристая, жесткая.

На таких участках теряешь много воды, и важно восстановить организм, чтобы быть готовым к следующему спецучастку. С грузовиком все нормально, нужно лишь проверить несколько датчиков, но каких-либо проблем с машиной нет», - приводит слова Сотникова официальный сайт «Шелкового пути».