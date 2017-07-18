Дмитрий Сотников: Это был классический марафонский спецучасток, было где поработать
Источник: Ралли «Шелковый путь»Комментарии
Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал
результаты девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого
российский экипаж занял второе место.
«Это был классический марафонский спецучасток, было где
поработать. Было очень жарко, трясло почти всю трассу – только 20 километров
последних были ровные. В остальном трасса бугристая, жесткая.
На таких участках теряешь много воды, и важно восстановить
организм, чтобы быть готовым к следующему спецучастку. С грузовиком все
нормально, нужно лишь проверить несколько датчиков, но каких-либо проблем с
машиной нет», - приводит слова Сотникова официальный сайт «Шелкового пути».
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