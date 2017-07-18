Айрат Мардеев: После девятого этапа очень сильно болит спина

Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого российский экипаж занял первое место.

«Сегодня, как и обещали организаторы, были первые пески около 40 км дюн. Они были большие с многими путями объездов, поэтому сложностей в их прохождении у нас особо не было. Потом началось бездорожье. Настоящее, ралли-рейдовое, классическое.

Очень сильно спины болят теперь. Понимали, что именно здесь можем отыграть время, которое проигрывали Коломы, поэтому атаковали. Ехали почти весь день рядом с Димой. В дюнах поменялись один раз местами, потом еще раз поменялись.

В итоге, так и ехали друг за другом, в границе пыли его, потому что подъехать ближе было нереально. Да и у Димы темп очень высокий, кочек очень много, ям, которых не видно в пыли, поэтому не стали рисковать, ехали стабильно.

Так же очень понравилась новая коробка автомат в дюнах: есть возможность где-то переключиться без потерь, но, однозначно, сказать лучше ли она в песках я пока не могу», – приводит слова Мардеева официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».