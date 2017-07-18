Айрат Мардеев: После девятого этапа очень сильно болит спина
Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал
результаты девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого
российский экипаж занял первое место.
«Сегодня, как и обещали организаторы, были первые пески
около 40 км дюн. Они были большие с многими путями объездов, поэтому сложностей
в их прохождении у нас особо не было. Потом началось бездорожье. Настоящее,
ралли-рейдовое, классическое.
Очень сильно спины болят теперь. Понимали, что именно здесь
можем отыграть время, которое проигрывали Коломы, поэтому атаковали. Ехали
почти весь день рядом с Димой. В дюнах поменялись один раз местами, потом еще
раз поменялись.
В итоге, так и ехали друг за другом, в границе пыли его,
потому что подъехать ближе было нереально. Да и у Димы темп очень высокий,
кочек очень много, ям, которых не видно в пыли, поэтому не стали рисковать,
ехали стабильно.
Так же очень понравилась новая коробка автомат в дюнах: есть
возможность где-то переключиться без потерь, но, однозначно, сказать лучше ли
она в песках я пока не могу», – приводит слова Мардеева официальный сайт
команды «КАМАЗ-мастер».