Игрок «Химок» Роулэнд перешел в «Эскишехир»

Защитник баскетбольного клуба «Химки» Эрл Роулэнд перешел в «Эскишехир».

34-летний баскетболист подписал соглашение с турецкой командой, рассчитанное на один год.

«От всей души мы благодарим за совместную работу защитника Эрла Роулэнда. Срок действия контракта игрока с нашим клубом истек, и весь коллектив БК «Химки» желает И Джею успешного продолжения карьеры! Будь здоров и новых тебе успехов», - говорится на официальном сайте подмосковного клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Роулэнд отыграл 34 игры в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 11,8 очка.