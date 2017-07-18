Игрок «Химок» Роулэнд перешел в «Эскишехир»
Источник: БК «Химки»Комментарии
Защитник баскетбольного клуба «Химки» Эрл Роулэнд перешел в «Эскишехир».
34-летний баскетболист подписал соглашение с турецкой
командой, рассчитанное на один год.
«От всей души мы благодарим за совместную работу защитника
Эрла Роулэнда. Срок действия контракта игрока с нашим клубом истек, и весь
коллектив БК «Химки» желает И Джею успешного продолжения карьеры! Будь здоров и
новых тебе успехов», - говорится на официальном сайте подмосковного клуба.
Напомним, в минувшем сезоне Роулэнд отыграл 34 игры в Единой
лиге ВТБ, в среднем набирая 11,8 очка.
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