Валерий Карпин: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – фавориты чемпионата России
Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин
поделился мнением о фаворитах стартовавшего накануне чемпионата России.
– Какие команды, по вашему мнению, являются главными
фаворитами в борьбе за золото предстоящего первенства страны?
– Тройка лидеров не изменится, – заявил Карпин в интервью «Известиям». – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» разыграют между собой призовые места и звание чемпиона России.
– «Спартак» может вновь выиграть чемпионат страны?
– Может.
– Что красно-белым для этого нужно?
– Выиграть у основных конкурентов и брать очки в тех матчах, где они должны это делать. Также команде нужно приобрести несколько качественных исполнителей – в этом сезоне им предстоит выступать в Лиге чемпионов, так что клубу необходимо удлинять скамейку запасных.
– В минувшие выходные прошел Суперкубок России. Как оцените
игру?
– Неплохой упорный матч двух достойных соперников. «Спартак» оказался сильнее и победил по праву.