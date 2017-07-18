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Валерий Карпин: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – фавориты чемпионата России

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о фаворитах стартовавшего накануне чемпионата России.

– Какие команды, по вашему мнению, являются главными фаворитами в борьбе за золото предстоящего первенства страны?
 – Тройка лидеров не изменится, – заявил Карпин в интервью «Известиям». – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» разыграют между собой призовые места и звание чемпиона России.

– «Спартак» может вновь выиграть чемпионат страны?
 – Может.

– Что красно-белым для этого нужно?
 – Выиграть у основных конкурентов и брать очки в тех матчах, где они должны это делать. Также команде нужно приобрести несколько качественных исполнителей – в этом сезоне им предстоит выступать в Лиге чемпионов, так что клубу необходимо удлинять скамейку запасных.

– В минувшие выходные прошел Суперкубок России. Как оцените игру?
 – Неплохой упорный матч двух достойных соперников. «Спартак» оказался сильнее и победил по праву.

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