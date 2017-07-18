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Александр Катасонов: Для дебюта сыграли нормально

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Александр Катасонов остался доволен своими футболистами стартовом матче первенства России с «Арсеналом» (1:1).

– После игры поздравил ребят с дебютом. Практически все футболисты провели сегодня первый матч в молодежном первенстве. Даже те, кого мы считаем опытными, вышли в стартовом составе впервые. Жаль, что не удалось победить, но для дебюта сыграли нормально.

– Упущенная победа не скажется на психологии?
– Нет, у нас психологически крепкая команда. Я рад за футболистов 2000-го года рождения, которые показали хорошую игру. Все победы у нас еще впереди.

– Кого бы выделили в этом матче?
– Двух центральных защитников - Гюрджана и Кольтяпина. Они играли в таком сочетании впервые. За счет этих ребят оборона действовала на должном уровне.

– Как долго футболисты будут адаптироваться к молодежному первенству?
– Все зависит от индивидуальных качеств игроков. Кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Но мы верим в каждого из футболистов. У нас будет боевая команда.

Матч

Локомотив (мол) - Арсенал (мол) - 1:1 (1:0)

Голы

Долгов 10 (1:0). Седых 90 (1:1).

Судья:

Алексей Родионов (Россия)

Место и дата

17 июля 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

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