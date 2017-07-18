Александр Катасонов: Для дебюта сыграли нормально
Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Александр
Катасонов остался доволен своими футболистами стартовом матче первенства России
с «Арсеналом» (1:1).
– После игры поздравил ребят с дебютом. Практически все
футболисты провели сегодня первый матч в молодежном первенстве. Даже те, кого
мы считаем опытными, вышли в стартовом составе впервые. Жаль, что не удалось
победить, но для дебюта сыграли нормально.
– Упущенная победа не скажется на психологии?
– Нет, у нас психологически крепкая команда. Я рад за футболистов 2000-го года рождения, которые показали хорошую игру. Все победы у нас еще впереди.
– Кого бы выделили в этом матче?
– Двух центральных защитников - Гюрджана и Кольтяпина. Они играли в таком сочетании впервые. За счет этих ребят оборона действовала на должном уровне.
– Как долго футболисты будут адаптироваться к молодежному
первенству?
– Все зависит от индивидуальных качеств игроков. Кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Но мы верим в каждого из футболистов. У нас будет боевая команда.
Матч
Локомотив (мол) - Арсенал (мол) - 1:1 (1:0)
Голы
Долгов 10 (1:0). Седых 90 (1:1).
Судья:
Алексей Родионов (Россия)
Место и дата
17 июля 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция