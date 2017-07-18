Александр Катасонов: Для дебюта сыграли нормально

Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Александр Катасонов остался доволен своими футболистами стартовом матче первенства России с «Арсеналом» (1:1).

– После игры поздравил ребят с дебютом. Практически все футболисты провели сегодня первый матч в молодежном первенстве. Даже те, кого мы считаем опытными, вышли в стартовом составе впервые. Жаль, что не удалось победить, но для дебюта сыграли нормально.

– Упущенная победа не скажется на психологии?

– Нет, у нас психологически крепкая команда. Я рад за футболистов 2000-го года рождения, которые показали хорошую игру. Все победы у нас еще впереди.

– Кого бы выделили в этом матче?

– Двух центральных защитников - Гюрджана и Кольтяпина. Они играли в таком сочетании впервые. За счет этих ребят оборона действовала на должном уровне.

– Как долго футболисты будут адаптироваться к молодежному первенству?

– Все зависит от индивидуальных качеств игроков. Кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. Но мы верим в каждого из футболистов. У нас будет боевая команда.