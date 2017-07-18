Макс Ферстаппен: 100 миллионов? Теперь я стою больше, чем футболисты

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал высказывание руководителя команды Хельмута Марко, который заявил, что коллектив не отпустит молодого гонщика даже за 100 миллионов евро.

«100 миллионов? Круто. Теперь я стою больше, чем футболисты. Всегда приятно, когда тебя оценивают так высоко.

Что касается моего будущего, то у меня есть действующий контракт с «Ред Булл». А о слухах я говорить не хочу», - приводит слова Ферстаппена Autosport.com.ru.