Макс Ферстаппен: 100 миллионов? Теперь я стою больше, чем футболисты
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал
высказывание руководителя команды Хельмута Марко, который заявил, что коллектив
не отпустит молодого гонщика даже за 100 миллионов евро.
«100 миллионов? Круто. Теперь я стою больше, чем футболисты.
Всегда приятно, когда тебя оценивают так высоко.
Что касается моего будущего, то у меня есть действующий контракт с «Ред Булл». А о слухах я говорить не хочу», - приводит слова Ферстаппена Autosport.com.ru.
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