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Макс Ферстаппен: 100 миллионов? Теперь я стою больше, чем футболисты

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал высказывание руководителя команды Хельмута Марко, который заявил, что коллектив не отпустит молодого гонщика даже за 100 миллионов евро.

«100 миллионов? Круто. Теперь я стою больше, чем футболисты. Всегда приятно, когда тебя оценивают так высоко.

Что касается моего будущего, то у меня есть действующий контракт с «Ред Булл». А о слухах я говорить не хочу», - приводит слова Ферстаппена Autosport.com.ru.

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