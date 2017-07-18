Серхио Родригес: Играть за команду ЦСКА – это большой вызов

Новичок баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал свой переход в московскую команду.

«Счастлив и восхищен новым этапом в жизни. Играть за столь важную команду как ЦСКА – это большой вызов. Этот вызов настолько важен, что я принимаю его с огромным рвением.

Приезжаю, чтобы отдать всего себя и сражаться за титулы в каждом из турниров. Жизнь в Москве будет прекрасным личным опытом для меня и моей семьи, шансом познакомиться с российской культурой», - приводит слова Родригеса официальный сайт ЦСКА.