Серхио Родригес: Играть за команду ЦСКА – это большой вызов
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Новичок баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал
свой переход в московскую команду.
«Счастлив и восхищен новым этапом в жизни. Играть за столь
важную команду как ЦСКА – это большой вызов. Этот вызов настолько важен, что я
принимаю его с огромным рвением.
Приезжаю, чтобы отдать всего себя и сражаться за титулы в каждом из турниров. Жизнь в Москве будет прекрасным личным опытом для меня и моей семьи, шансом познакомиться с российской культурой», - приводит слова Родригеса официальный сайт ЦСКА.
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