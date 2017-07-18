Константин Генич: У «Зенита» будет сверхмотивация, чтобы вернуть себе титул чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о стартовавшем чемпионате России.

– Кто выиграет чемпионат?

– С одинаковой долей вероятности это могут быть сразу несколько команд, - приводит слова Генича «Матч ТВ». За «Зенит» говорит его состав и тренер, который умеет становиться чемпионом. «Спартак» сохранил чемпионский состав, а прошлогодняя победа придала уверенности игрокам и команде в целом. На стороне ЦСКА сыгранность и опыт игроков.

В группу команд, которая будет поджимать лидеров, войдут «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин». И все же, если выбирать сейчас из трех команд, которые имеют наибольшие шансы на победу, я бы отдал предпочтение «Зениту». Два года подряд команда оставалась без Лиги чемпионов. В этом сезоне у петербружцев будет сверхмотивация, чтобы вернуть себе титул чемпионов.