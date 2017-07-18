Константин Генич: У «Зенита» будет сверхмотивация, чтобы вернуть себе титул чемпионов
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о стартовавшем
чемпионате России.
– Кто выиграет чемпионат?
– С одинаковой долей вероятности это могут быть сразу несколько команд, - приводит слова Генича «Матч ТВ». За «Зенит» говорит его состав и тренер, который умеет становиться чемпионом. «Спартак» сохранил чемпионский состав, а прошлогодняя победа придала уверенности игрокам и команде в целом. На стороне ЦСКА сыгранность и опыт игроков.
В группу команд, которая будет поджимать лидеров, войдут
«Локомотив», «Краснодар» и «Рубин». И все же, если выбирать сейчас из трех
команд, которые имеют наибольшие шансы на победу, я бы отдал предпочтение
«Зениту». Два года подряд команда оставалась без Лиги чемпионов. В этом сезоне
у петербружцев будет сверхмотивация, чтобы вернуть себе титул чемпионов.