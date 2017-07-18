Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Астана- : -Спартак Юрмала
Футбол  Локомотив- : -Арсенал Тула
Водное поло  Австралия- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Спартак
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: У «Зенита» будет сверхмотивация, чтобы вернуть себе титул чемпионов

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о стартовавшем чемпионате России.

– Кто выиграет чемпионат?
– С одинаковой долей вероятности это могут быть сразу несколько команд, - приводит слова Генича «Матч ТВ». За «Зенит» говорит его состав и тренер, который умеет становиться чемпионом. «Спартак» сохранил чемпионский состав, а прошлогодняя победа придала уверенности игрокам и команде в целом. На стороне ЦСКА сыгранность и опыт игроков.

В группу команд, которая будет поджимать лидеров, войдут «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин». И все же, если выбирать сейчас из трех команд, которые имеют наибольшие шансы на победу, я бы отдал предпочтение «Зениту». Два года подряд команда оставалась без Лиги чемпионов. В этом сезоне у петербружцев будет сверхмотивация, чтобы вернуть себе титул чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Катасонов: Для дебюта сыграли нормальноГлавный тренер молодежной команды «Локомотива» Александр Катасонов остался доволен своими футболистами стартовом матче первенства России с «Арсеналом» (1:1).Валерий Карпин: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – фавориты чемпионата РоссииБывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о фаворитах стартовавшего накануне чемпионата России.«Зенит» отклонил предложение «Бордо» по аренде Хави ГарсииФутбольный клуб «Зенит» отклонил предложение французской команды «Бордо» по аренде испанца Хави Гарсии, сообщает L'Equipe.Защитник «Лады-Тольятти» Воропаев стал игроком «Спартака»Защитник «Лады-Тольятти» Артем Воропаев перешел в московский «Спартак», об это сообщил агент 17-летнго игрока Олег Шигаев.Игрок «Ахмата» Торже на правах аренды перешел в «Карабюкспор»Румынский полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже перешел в турецкий «Карабюкспор» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненской команды.Рыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛРыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Алексей Лунин: Мы допустили ошибки — «Динамо» ими воспользовалосьГлавный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал крупное поражение красно-белых в матче с «Динамо» (2:5).Александр Самедов: Хорошо, если в Лиге чемпионов попадется «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего участия красно-белых в Лиге чемпионов.Полузащитник «Челси» Пашалич может перейти в «Спартак»Футболист «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в чемпионате России.Александр Самедов: В матче с «Динамо» меня на поле не будетПолузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем нынешнем состоянии.Николай Писарев: Самое большое зло российского футбола - госфинансированиеГлавный тренер «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев поделился своим видением главных проблем российского футбола.Евгений Ловчев: «Спартак» в Суперкубке выплеснул эмоцииЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о дерби «Динамо» - «Спартак».Дмитрий Хохлов: Обилие пенальти в первом тайме – следствие повышенных эмоцийГлавный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2).Бывший защитник «Зенита» Йованович подписал контракт с «Бордо» до 2021 года21-летний сербский защитник Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо».Почему из Бурлака не вышло второго Наваса?Почему из Бурлака не вышло второго Наваса?Автор «Советского Спорта» на примере матча «Рубин» - «Краснодар» рассуждает о кадровых проблемах в обороне казанской командыРФС снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроковПалата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с махачкалинского «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов.«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея Андронова«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея АндроноваСвой первый матч после возвращения (и подразумевающегося как результат – очищения) московское «Динамо» сыграет с «Спартаком».Василий Березуцкий: Счастлив, что провел 15 лет в ЦСКАЗащитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об изменениях в клубе за последние годы.Нападающий сборной Румынии перейдет в «Краснодар»«Университатя» из Крайова и «Краснодар» достигли договоренности о переходе нападающего сборной Румынии Андрея Ивана. Об этом информирует официальный сайт российского клуба.Матч ЦСКА – «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июляМатч второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» будет перенесен с 22 на 21 июля. Об этом информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Футбол
«ПСЖ» предлагает «Барселоне» 220 миллионов евро за Неймара
Бокс
Тайсон Фьюри: Я готов уйти из бокса непобежденным, как Рокки Марчиано
Теннис
Елена Веснина: Хотим стать первыми ракетками мира
Теннис
Екатерина Макарова: Матч был сложный, несмотря на счет
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости