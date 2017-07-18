«Мидлсбро» купил форварда «Ноттингема» за рекордную для клуба сумму
Источник: ФК «Мидлсбро»Комментарии
Нападающий «Ноттингем Форест» Бритт Ассомбалонга перешел в «Мидлсбро»,
сообщает официальный сайт команды из Северного Йоркшира.
За 24-летнего форварда «Боро» заплатил 15 миллионов фунтов стерлингов, что стало рекордом для клуба.
#Boro have completed a club-record deal to sign @BrittOfficials! 🔴⚪️✍️— Middlesbrough FC (@Boro) 17 июля 2017 г.
➡️ https://t.co/Ur3PVX6TIl #UTB pic.twitter.com/ZK5zk3qCkA
Напомним, в минувшем сезоне Бритт в составе «Ноттингема» принял участие в 33 матчах, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.
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