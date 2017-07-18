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Форвард «Томи» Соболев продлил контракт с клубом на два года

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Нападающий «Томи» Александр Соболев продлил соглашение с клубом два года, сообщает официальный сайт томской команды.

20-летний Соболев присоединился к «Томи» перед сезоном 2016-17, новый контракт действует до конца сезона 2019-20.

Соболев в молодежном первенстве забил девять мячей, а в декабре 2016 года дебютировал за основную команду, за которую сыграл в 13 матчах и забил три мяча.

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