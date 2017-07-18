Форвард «Томи» Соболев продлил контракт с клубом на два года
Источник: ФК «Томь»Комментарии
Нападающий «Томи» Александр Соболев продлил соглашение с
клубом два года, сообщает официальный сайт томской команды.
20-летний Соболев присоединился к «Томи» перед
сезоном 2016-17, новый контракт действует до конца сезона 2019-20.
Соболев в молодежном первенстве забил девять мячей, а в
декабре 2016 года дебютировал за основную команду, за которую сыграл в 13
матчах и забил три мяча.
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