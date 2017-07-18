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«Динамо» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком».

Встреча пройдет на поле «Арены Химки» в Подмосковье и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках 27-го тура российской премьер-лиги сезона-2015/16, тогда встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

Голосование: Как завершится матч «Динамо» и «Спартак»?

Матч

Динамо - Спартак

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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