«Динамо» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В матче первого тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком».

Встреча пройдет на поле «Арены Химки» в Подмосковье и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках 27-го тура российской премьер-лиги сезона-2015/16, тогда встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.