«Динамо» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура чемпионата России по футболу московское
«Динамо» сыграет со столичным «Спартаком».
Встреча пройдет на поле «Арены Химки» в Подмосковье и
начнется в 19:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках 27-го тура российской премьер-лиги сезона-2015/16, тогда встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
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