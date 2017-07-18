«Локомотив» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В матче первого тура чемпионата России по футболу московский «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Локомотив» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках 23-го тура российской премьер-лиги сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.