Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Астана- : -Спартак Юрмала
Футбол  Локомотив- : -Арсенал Тула
Водное поло  Австралия- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Спартак
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура чемпионата России по футболу московский «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Локомотив» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках 23-го тура российской премьер-лиги сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.

Матч

Локомотив - Арсенал

Место и дата

18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ари: «Локомотив» мотивирован только на три очка в игре с «Арсеналом»Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче за Суперкубок, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи первого тура чемпионата России против «Арсенала».«Динамо» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче первого тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком».РФПЛ. 1-й тур. «Динамо» примет «Спартак», «Локомотив» – «Арсенал» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура Российский футбольной премьер лиги.Константин Генич: У «Зенита» будет сверхмотивация, чтобы вернуть себе титул чемпионовКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о стартовавшем чемпионате России.Александр Катасонов: Для дебюта сыграли нормальноГлавный тренер молодежной команды «Локомотива» Александр Катасонов остался доволен своими футболистами стартовом матче первенства России с «Арсеналом» (1:1).Валерий Карпин: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – фавориты чемпионата РоссииБывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о фаворитах стартовавшего накануне чемпионата России.«Зенит» отклонил предложение «Бордо» по аренде Хави ГарсииФутбольный клуб «Зенит» отклонил предложение французской команды «Бордо» по аренде испанца Хави Гарсии, сообщает L'Equipe.Игрок «Ахмата» Торже на правах аренды перешел в «Карабюкспор»Румынский полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже перешел в турецкий «Карабюкспор» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненской команды.Рыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛРыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Полузащитник «Челси» Пашалич может перейти в «Спартак»Футболист «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в чемпионате России.Александр Самедов: В матче с «Динамо» меня на поле не будетПолузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем нынешнем состоянии.Николай Писарев: Самое большое зло российского футбола - госфинансированиеГлавный тренер «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев поделился своим видением главных проблем российского футбола.Евгений Ловчев: «Спартак» в Суперкубке выплеснул эмоцииЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о дерби «Динамо» - «Спартак».Бывший защитник «Зенита» Йованович подписал контракт с «Бордо» до 2021 года21-летний сербский защитник Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо».Почему из Бурлака не вышло второго Наваса?Почему из Бурлака не вышло второго Наваса?Автор «Советского Спорта» на примере матча «Рубин» - «Краснодар» рассуждает о кадровых проблемах в обороне казанской командыРФС снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроковПалата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с махачкалинского «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов.«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея Андронова«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея АндроноваСвой первый матч после возвращения (и подразумевающегося как результат – очищения) московское «Динамо» сыграет с «Спартаком».Василий Березуцкий: Счастлив, что провел 15 лет в ЦСКАЗащитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об изменениях в клубе за последние годы.Нападающий сборной Румынии перейдет в «Краснодар»«Университатя» из Крайова и «Краснодар» достигли договоренности о переходе нападающего сборной Румынии Андрея Ивана. Об этом информирует официальный сайт российского клуба.Матч ЦСКА – «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июляМатч второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» будет перенесен с 22 на 21 июля. Об этом информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Футбол
Райан Гиггз: В «Манчестер Юнайтед» на Лукаку будет оказываться постоянное давление
Футбол
«ПСЖ» предлагает «Барселоне» 220 миллионов евро за Неймара
Бокс
Тайсон Фьюри: Я готов уйти из бокса непобежденным, как Рокки Марчиано
Теннис
Елена Веснина: Хотим стать первыми ракетками мира
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости