«Локомотив» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура чемпионата России по футболу московский
«Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Локомотив» в Москве и
начнется в 19:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках 23-го тура российской премьер-лиги сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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