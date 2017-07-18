Ари: «Локомотив» мотивирован только на три очка в игре с «Арсеналом»

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче за Суперкубок, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи первого тура чемпионата России против «Арсенала».

– Для вас матч за Суперкубок имел принципиальное значение?

– Лично для меня не бывает незначимых матчей, – заявил Ари в интервью «Известиям». – Я, также как и каждый игрок «Локомотива», очень расстроен итогами Суперкубка. Но тем не менее, стоит отметить, что мы показали в матче со «Спартаком» очень неплохой футбол. Особенно это было заметно в первой половине игры. Во втором же тайме стало понятно, что мы немного устали, но это нормально, сезон только начинается. Хочу поздравить «Спартак» и болельщиков, которые их поддерживали, с победой. Конечно, неприятно, что мы проиграли, ведь каждый из нас был настроен только на то, чтобы взять кубок. Но ничего, иногда мы проигрываем, иногда выигрываем - это футбол.

– Казалось, что со стороны обеих команд игра была очень агрессивной…

– Да, это было так. Но это традиционно для противостояния «Локомотива» и «Спартака». Дерби – это всегда принципиально, и никто не хочет уступать. По ходу можно было наблюдать, как некоторые игроки буквально устроили небольшие драки на поле. Несмотря на эти стычки и на поражение, у меня остались положительные впечатления от игры нашей команды. Однако сейчас нам следует забыть этот матч и сосредоточиться на предстоящих играх чемпионата.

– В первом туре вам предстоит встретиться с одним из аутсайдеров прошлого сезона – тульским «Арсеналом». Какие прогнозы на эту встречу?

– Мы вновь сыграем дома и надеемся на такую же хорошую поддержку наших болельщиков, как и в матче за Суперкубок. Конечно, мы должны выиграть матч первого тура. «Локомотив» мотивирован только на три очка в игре с «Арсеналом».

Напомним, матч «Локомотив» – «Арсенал» состоится сегодня, 18 июля и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.