Экс-игрок «Ньюкасла» Гуффран подписал контракт с новичком турецкой Суперлиги

Бывший полузащитник «Ньюкасла» Йоан Гуффран стал игроком «Гезтепе», сообщает официальный сайт новичка турецкой Суперлиги.

31-летний француз перешел в турецкий клуб на правах свободного агента и подписал соглашение, рассчитанное на три года.

В минувшем сезоне Йоан в составе «сорок» принял участие в 45 матчах, забил 7 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 5 желтых карточек.

Стоит отметить, что команда оригинально презентовала игрока, выложив изображение в твиттере в стиле сериала «Игра престолов», седьмой сезон которого стартовал на днях.

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