Экс-игрок «Ньюкасла» Гуффран подписал контракт с новичком турецкой Суперлиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший полузащитник «Ньюкасла» Йоан Гуффран стал игроком «Гезтепе»,
сообщает официальный сайт новичка турецкой Суперлиги.
31-летний француз перешел в турецкий клуб на правах
свободного агента и подписал соглашение, рассчитанное на три года.
В минувшем сезоне Йоан в составе «сорок» принял участие в 45 матчах, забил 7 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 5 желтых карточек.
Стоит отметить, что команда оригинально презентовала игрока, выложив изображение в твиттере в стиле сериала «Игра престолов», седьмой сезон которого стартовал на днях.
#Spoiler: Gouffran is Herehttps://t.co/yfpBiaBkqq#GoTS7 #WinterIsHere #Göztepe pic.twitter.com/csufuVaxsk— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 17 июля 2017 г.
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