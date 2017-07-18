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Россия переиграла Италию на женском ЧЕ, «Спартак» пополнился защитником, а «ПСЖ» предложил 220 млн евро за Неймара. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

Женская сборная России переиграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Российские ватерполисты победили японцев в первом матче чемпионата мира.

Защитник «Лады-Тольятти» Артем Воропаев стал игроком московского «Спартака».

Полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже перешел в турецкий «Карабюкспор» на правах аренды.

«Зенит» отклонил предложение «Бордо» по аренде испанца Хави Гарсии. 

«Пари Сен-Жермен» предложил «Барселоне» 220 миллионов евро за Неймара.

Экс-футболист «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра стал игроком «Аль-Джазиры».

Победителем девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь» стал экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Айратом Мардеевым.

Французский гонщик Себастьян Леб из-за травмы отказался продолжать выступление в ралли-марафоне.

Легенда «Ромы» и чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти занял пост директора римского клуба. 

Видео дня: Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой

Цитата дня: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – фавориты чемпионата России»- Валерий Карпин.

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