Россия переиграла Италию на женском ЧЕ, «Спартак» пополнился защитником, а «ПСЖ» предложил 220 млн евро за Неймара. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.
Женская сборная России переиграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Российские ватерполисты победили японцев в первом матче чемпионата мира.
Защитник «Лады-Тольятти» Артем Воропаев стал игроком московского «Спартака».
Полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже перешел в турецкий «Карабюкспор» на правах аренды.
«Зенит» отклонил предложение «Бордо» по аренде испанца Хави Гарсии.
«Пари Сен-Жермен» предложил «Барселоне» 220 миллионов евро за Неймара.
Экс-футболист «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра стал игроком «Аль-Джазиры».
Победителем девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь» стал экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Айратом Мардеевым.
Французский гонщик Себастьян Леб из-за травмы отказался продолжать выступление в ралли-марафоне.
Легенда «Ромы» и чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти занял пост директора римского клуба.
Видео дня: Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой
Цитата дня: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – фавориты чемпионата России», - Валерий Карпин.
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