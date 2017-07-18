«Барселона» завершила год с рекордным доходом

Доход «Барселоны» по итогам завершившегося финансового года стал рекордным в истории клуба и составил 708 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

В чистой прибыли бюджета каталонцы получили 18 миллионов. Кредитный долг клуба уменьшился на 24,5 миллиона и теперь равняется 247 миллионам.

Представитель «Барселоны» Жозеп Вивес отметил, что «доходы соответствуют стратегическим планам по устойчивому росту клуба». Он также подчеркнул, что фонд заработной платы в «Барселоне» составил 66% от выручки.

Добавим, что журнал Forbes поставил «Барселону» на четвертое место в списке самых дорогих спортивных клубов после «Даллас Ковбойс» (американский футбол), «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол) и «Манчестер Юнайтед» (футбол).