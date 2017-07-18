Мата и Дармиан избежали серьезных травм
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Хуан Мата и защитник команды Маттео Дармиан не получили серьезных
повреждений в контрольном матче с «Реал Солт Лейк» (2:1).
«У Маты проблемы с голеностопом, но я надеюсь, там ничего
серьезного. Он пропустит пару дней, может, неделю. У Дармиана также
незначительное повреждение», – приводит слова главного тренера «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью официальный сайт клуба.
Напомним, голы в матче забили полузащитник Генрих Мхитарян и форвард Ромелу Лукаку. Отметим, что в перерыве Моуринью произвел 11 замен.
Теперь в четверг в Хьюстоне «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов.
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