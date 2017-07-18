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Александр Бондарь: Меня взяли в команду без какого-либо результата

Источник:  ТАССКомментарии

Российский прыгун в воду Александр Бондарь прокомментировал завоевание серебряной медали в синхронных прыжках с вышки в паре в Виктором Минибаевым.

«Меня переполняют эмоции. Я хотел показать все, на что способен, ведь меня взяли в команду по большому счету без какого-либо результата. Для меня этот старт был очень ответственным. В команде чувствую себя отлично, мне все нравится.

Я успел выступить на четырех этапах Мировой серии. Это очень помогло, потому что на первых двух этапах я словно впервые ощутил себя на соревнованиях. Сейчас уже было спокойнее, чувствовал себя увереннее. Но все равно надо еще пройти несколько стартов, чтобы почувствовать уверенность», — цитирует Бондаря ТАСС.

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