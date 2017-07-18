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Александр Волков: Надеюсь, что Миллер будет долго поддерживать «Зенит»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Блокирующий Александр Волков прокомментировал решение подписать контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«В мае мне позвонил мой агент Дмитрий Резванов: «Будет новая команда. Интересный, хороший проект. Тебя видят в этой команде». Я выступал в московском «Динамо», но там меня не захотели оставить. Даже не знаю, по каким соображениям. Были предложения от нескольких клубов. Я выбрал «Зенит».

В нашем мире все зависит от финансовой поддержки. Надеемся, что господин Миллер будет поддерживать волейбольный «Зенит» долгие годы. Я не вижу смысла подписывать соглашение на два-три года. Это можно сделать, но кто даст гарантии, что все будет нормально? Вдруг через год что-то изменится, и это мне не понравится? Проще договариваться перед каждым сезоном.

У нас абсолютно новая команда. Новый тренер. Неизвестно, как она сыграется. Нельзя сразу поставить серьезные задачи новому, сырому клубу. Мы не говорим о самом конце таблицы. Тогда бы у нашей команды было другое название, а не «Зенит»… Однако на вершину горы поднимаются с подножия. Мы будем двигаться потихоньку.

У казанского «Зенита» сейчас абсолютная гегемония. Это хорошо. Создавайте более сильные клубы, вливайте большие деньги, как это делает «Зенит», и составляйте ему конкуренцию. Естественно, в течение сезона мы сделаем все возможное, чтобы всех обыграть и занять первое место. Как будет на самом деле, покажет только сезон.

«Зенит» из Санкт-Петербурга не по спортивному принципу попал в Суперлигу? Согласен, но в Суперлиге немного другая финансовая ситуация. Некоторые клубы не способны здесь выживать. Назовите мне другой клуб, который готов влить хорошие деньги и выступать в Суперлиге. Есть Высшая лига «A», где команды борются за выход наверх. Попадают они в Суперлигу. И что дальше? Нет бюджета. «Зенит», напротив, готов бороться в Суперлиге, приобретает хороших игроков. Почему ему там не выступать?» — цитирует Волкова «Спорт день за днем».

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