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Виталий Носов: «Химки» неплохо усилились

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший защитник «Химок» Виталий Носов поделился мнением о трансферной политике клуба.

«На мой взгляд, все новички «Химок» сильнее игроков, с которыми клуб решил не продлевать контрактов. Возможно, Роулэнд – исключение, но я не обладаю информацией относительно его ухода. В целом клуб подбирает очень качественных баскетболистов под высокую задачу – выход в плей-офф Евролиги.

Андерсон – великолепный игрок. Он хорошо играет в защите, может закрыть три позиции, очень разноплановый баскетболист. Он должен быстро вписаться в построения Барцокаса. Что касается Марковича, то недаром он играет в составе сборной Сербии – он надежен и способен вести команду за собой. Это хорошая помощь Алексею Шведу. Для Зубкова же прошлый сезон был не самым удачным. Однако два года назад под управлением Барцокаса в «Локомотиве» он демонстрировал свою лучшую игру, попал в сборную и стал ее лидером. Если его правильно мотивировать, то он принесет много пользы, добавит команде ротации», – приводят слова Носова «Известия».

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