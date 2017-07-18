Виктор Минибаев: Китайцы прыгают максимально сильно, давно не видел такого уровня

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев заявил о намерении выступать в паре с Александром Бондарем в синхронных прыжках до ОИ-2020 и прокомментировал завоевание серебряных медалей на чемпионате мира в Будапеште.

«Все зависит от решения тренеров, но мы планируем выступать вместе до Олимпийских игр.

Борьба с китайцами за золото? Все реально, надо просто работать. Китайцы сегодня отпрыгали максимально сильно, я давно не видел у них таких прыжков. Но бороться с ними можно, надо просто больше тренироваться», — цитирует Минибаева ТАСС.