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Виктор Минибаев: Китайцы прыгают максимально сильно, давно не видел такого уровня

Источник:  ТАССКомментарии

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев заявил о намерении выступать в паре с Александром Бондарем в синхронных прыжках до ОИ-2020 и прокомментировал завоевание серебряных медалей на чемпионате мира в Будапеште.

«Все зависит от решения тренеров, но мы планируем выступать вместе до Олимпийских игр.

Борьба с китайцами за золото? Все реально, надо просто работать. Китайцы сегодня отпрыгали максимально сильно, я давно не видел у них таких прыжков. Но бороться с ними можно, надо просто больше тренироваться», — цитирует Минибаева ТАСС.

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