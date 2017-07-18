Александр Точилин: Матч со «Спартаком» станет проверкой для «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча бело-голубых с действующим чемпионом страны - «Спартаком».

«Не буду оригинальничать и скажу, что первый матч со «Спартаком» и покажет, что из себя представляет «Динамо». Команду Юрия Калитвинцева ожидает дерби с чемпионом страны — эта игра станет настоящей проверкой. Бело-голубым выпал хороший шанс заявить о себе сразу же. Они и себя проверят, и другим клубам покажут, на что способны», — цитирует Точилина RT.

Напомним, Точилин выступал за «Динамо» с 1995 по 2008 год.