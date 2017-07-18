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Александр Климкин: Мне позвонили из ВФВ и предложили возглавить «Зенит»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского волейбольного клуба «Зенит» Александр Климкин рассказал, как ему поступило предложение возглавить команду.

«Мне позвонили из Всероссийской федерации волейбола и предложили поработать с новым сильным клубом. Я, конечно, раздумывал, но недолго. Пару минут. Для меня «Зенит» — это огромный вызов, очень интересная работа, возможность тренировать опытных, именитых игроков. Надеюсь, выдержу эту ношу.

Так вышло, потому что федерация начала сотрудничество с клубной системой «Зенита» и ее спонсорами из «Газпрома». Обдумав варианты, они остановились на моей кандидатуре на пост главного тренера новой команды.

Нельзя вечно сидеть внизу и биться за выживание. Спортсмен должен хотеть подняться выше. Согласен с тем, что краснодарское «Динамо» не обладало суперсоставом и во многом комплектовалось по остаточному принципу. В Петербурге всё по-другому. Собрались опытные российские волейболисты и классные иностранцы. Будем работать. Я готов вернуть питерский волейбол на тот высший уровень, где «Автомобилист» когда-то находился. Более того, я хочу это сделать! Думаю, у нас есть всё необходимое.

Я считаю, четвертое-пятое место будет для нас очень хорошим результатом. Оно позволит попасть в еврокубки. Наш состав достаточно силен, чтобы обеспечить эти позиции, однако нельзя забывать о возможных травмах. Посмотрим, насколько благополучно сложится сезон.

Я не думаю, что в первом сезоне стоит акцентировать внимание на встречах с казанским «Зенитом». Все понимают, что казанский «Зенит» — сильнейшая команда Европы. Клубный чемпионат мира им никак не дается, но в Старом Свете они лучшие на данный момент. Мы будем с ними биться. Побороться можем. Обыграть? Постараемся сделать все, что в наших силах. Мне нравится стиль работы Владимира Алекно. С какими-то своими добавлениями попытаюсь использовать опыт работы с ним», — цитирует Климкина «Спорт день за днем».

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