Румын Иван прописал в контракте с «Краснодаром» возможность делать кульбиты после голов

Форвард сборной Румынии Андрей Иван включил в контракт с «Краснодаром» опцию о возможности делать кульбиты после голов, сообщает Lenta.ru. Так 20-летний нападающий традиционно отмечает забитые мячи.

Напомним, накануне «Краснодар» объявил о подписании пятилетнего контракта с Иваном, который ранее играл за «Университатю» из Крайовы.

Сумма сделки составила три миллиона евро. Еще один миллион «горожане» выплатят «Университате» в качестве бонусов в случае достижения Иваном определенных успехов, каких именно – не уточняется.

В составе «Университати» Иван забил 19 голов в 101 матче. За сборную Румынии на счету форварда три игры.