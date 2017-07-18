Валерий Карпин: Выступление сборной России на Кубке конфедераций оцениваю как неудовлетворительное

читайте также

Валерий Карпин: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – фавориты чемпионата России Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о фаворитах стартовавшего накануне чемпионата России.

Президент «Урала»: Не поддерживаю систему видеоповторов, судья должен иметь право на ошибку Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступил против системы видеоповторов, которая была использована на Кубке Конфедераций-2017 в России.

Альберт Демченко: Футболистам нужно платить зарплату сотрудников Центра спортивной подготовки Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о подготовке команды к Олимпийским играм, а также сравнил своих подопечных с игроками национальной футбольной сборной.

Ари: Хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира Нападающий «Локомотива» Арии выразил надежду, что сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира.

Константин Генич: Не сомневаюсь, Кержаков будет прекрасным экспертом на ТВ Накануне форвард «Зенита» Александр Кержаков объявил о завершении карьеры. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – об уходе лучшего бомбардира в истории российского футбола.

Анзор Кавазашвили: Ошибки Акинфеева на Кубке конфедераций - только в его зоне ответственности Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с вратарями в российской национальной команде.

Экономика спорта: как заработало телевидение на трансляциях Кубка конфедераций Разговоры телевизионщиков о том, что на футболе не заработаешь, были опровергнуты недавним Кубков конфедераций.

Анатолий Бышовец: Отсутствие игроков, которые цементировали бы команду, повлияло на результат сборной России на КК-2017 Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о выступлении команды на Кубке конфедераций в России.

Олег Терехин: Видеоповторы? Я двумя руками «за» Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о системе видеоассистента рефери (VAR), протестированной на прошедшем в России Кубке конфедераций.

Расул Мирзаев: В футбол вкладывают бешеные деньги, а наши не могут выйти из группы Российский боец ММА Расул Мирзаев высказался о выступлении футбольной сборной России на Кубке конфедераций.

Андрей Канчельскис: Нашим футболистам надо бежать из России Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о ситуации в российском футболе и не только.

Русский футбол на игле. Паунд снова атакует? Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.

Станислав Черчесов: У «Спартака» есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезоне Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен в том, что московскому «Спартаку» по силам защитить звание чемпионов страны в сезоне-2017/18.

Валерий Рейнгольд: Когда есть видеопросмотр, игрокам комфортнее на поле, они не боятся, что судьи их сплавят Бывший нападающий «Спартака» считает, что введение видеопросмотра в футбол – дело решенное.

Паунд призвал ФИФА расследовать допинговые случаи в российском футболе Бывший глава WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.

Станислав Черчесов: Желаю «Спартаку» удачно сыграть в Лиге чемпионов. Обсудили с Каррерой ряд вопросов Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал футболистам «Спартака» удачи в Лиге чемпионов-2017/18.

Министр спорта Свердловской области: Понравилась новация с введением видеоповторов в футболе Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил удачные организационные новшества на Кубке конфедераций-2017.

Министр спорта Свердловской области: На Кубке конфедераций победила Россия Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт подвел итоги Кубка конфедераций-2017.

Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате России Футболистам «Спартака» вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Об этом сообщает «Р-Спорт».