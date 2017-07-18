Валерий Карпин: Выступление сборной России на Кубке конфедераций оцениваю как неудовлетворительное
Источник: «Известия»Комментарии
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций – 2017.
«Как можно оценить выступление команды, которая даже не вышла из своей группы? Исключительно как неудовлетворительное. Впереди еще год подготовки. В любом случае будем болеть за нашу сборную и надеяться на лучший результат на предстоящем домашнем мировом первенстве», — приводят слова Карпина «Известия».
Напомним, россияне не сумели выйти из группы, заняв третье место.
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