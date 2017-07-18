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Роман Широков: «Краснодар» будет претендовать на золотые медали

Источник:  Радиостанция «Маяк»Комментарии

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о фаворитах на чемпионство в новом сезоне РФПЛ.

«Спартак» в матче за Суперкубок оставил хорошее впечатление. «Краснодар», у которого выбыли два ключевых игрока, думаю, тоже будет претендентом на золото. «Зенит», безусловно, оставил очень неплохое впечатление, особенно новичок Паредес. Очень понравился этот парень. У краснодарцев еще хорошо выглядел новичок Вандерсон, который очень легко все делает и с мячом умеет работать. Оба этих игрока произвели впечатление, чемпионат приобрел очень хороших футболистов.

«Локомотив» в целом понравился в Суперкубке, и у него в первом тайме было больше голевых моментов, чем у «Спартака». Команде Семина нужно настраиваться на выход в еврокубки. Рыбусь — хорошее приобретение, серьезное усиление», — сказал Широков в эфире «Радио Маяк».

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