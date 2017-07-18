Корноухов возглавил школу «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Евгений Корноухов стал директором хоккейной школы клуба.

Корноухов тренировал «Авангард» в сезоне 2015/2016, в котором команда дошла до второго раунда плей-офф. В августе 2016 года ему на смену пришел Федор Канарейкин.

Ранее Корноухов работал в МХЛ с «Локо» и «Омскими Ястребами». В 2012 и 2013 годах молодежная команда «Авангарда» под его руководством стала обладателем Кубка Харламова.

«Опыт и знания, накопленные Евгением Корноуховым, обязательно пригодятся нашей школе, – заявил президент «Авангарда» Владимир Шалаев. – Нашему клубу необходимо выходить на новый уровень в организационной и методологической части подготовки резерва. За этим мы ждем улучшения спортивных результатов.

Кроме того, осенью 2018 года откроется Хоккейная академия «Авангард», ее строительство уже активно идет. А значит, мы должны быть максимально готовы к применению самых современных наработок. Эти, а также многие другие направления и будет курировать Евгений Корноухов».