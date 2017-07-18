Виталий Денисов: «Локомотив» будет биться за выход в еврокубки

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поведал о задачах, которые стоят перед командой на сезон.

«Перед «Локомотивом» стоят задачи на сезон. Как минимум — выход в еврокубки. Ну а что касается максимальных целей — как сами думаете? Видимо, в том сезоне «Спартак» был сильнее остальных, где-то добывал очки на классе, где-то — на везении. В этом сезоне, думаю, конкуренция будет серьезнее, чем в прошлом. Во-первых, в России пройдёт чемпионат мира, и это для кого-то добавит стимула, ажиотажа. Надеюсь, люди будут активнее приходить на стадионы. На том же матче со «Спартаком» была суператмосфера. Даже со стороны это смотрелось очень хорошо.

Любая команда может отобрать очки у любой. Многие клубы еще укрепятся, не только «Спартак». И мы, конечно, тоже усилимся. Надеюсь, кого-то сейчас ищут, смотрят, конкуренция — это всегда плюс», — сказал Денисов в эфире телеканала «Матч ТВ».