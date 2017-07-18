Александр Зинченко: Головину нужно быстрее уезжать за границу

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину нужно как можно быстрее искать клуб в Европе.



«Стоит ли Головину переезжать в Европу? Стоит, и чем раньше, тем лучше. Адаптация к Европе играет важную роль, там у людей другой менталитет, другое отношение к делу.

Почему говорят о том, что люди из России и Украины не добиваются успеха на Западе? Помощники Гвардиолы осторожно подводили меня к этой теме и давали совет на будущее. И я понял, какая у нас репутация там. Когда они чувствуют успех, то сразу сходят с пути, а в футболе немаловажный фактор — это стабильность. Нужно играть стабильно хорошо и добиваться целей», — сказал Зинченко в эфире телеканала «Матч ТВ».